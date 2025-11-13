Listen Live
Close
View Full Schedule
Back To Events

Radio One’s Pack the Truck

Add to Calendar

  • Date/time: Jan 1, 12:00am
  • Venue: GROCERY OUTLINE
  • Address: 11705 BELTSVILLE DR, CALVERTON, MARYLAND

JOIN RADIO ONE DC FOR OUR RADIO ONE CARES: PACK THE TRUCK! WE’RE BRINGING THE COMMUNITY TOGETHER TO HELP OUR FURLOUGHED FAMILIES AND THOSE IN NEED FOR THE THANKSGIVING SEASON.

COME OUT WEDNESDAY, NOVEMBER 19, FROM 10 AM UNTIL 9 PM AT GROCERY OUTLINE IN BELTSVILLE, LOCATED AT 11705 BELTSVILLE DR, CALVERTON, MD, AS WE COLLECT CANNED GOODS, BOXED FOOD, AND WATER. 

Radio One’s Pack the Truck was originally published on kysdc.com

More from Majic 102.3
Trending
iOne Local Sales| Win Wizards Tickets with Zips Dry Cleaners | 2025-10-31
Contests

Win Washington/Atlanta Tickets with Zips Dry Cleaners

Thanksgiving Turkey
12 Items
Local

Where to Find Free Thanksgiving Meals and Events Around DC

25 Items
News

25 Free Meals, Deals & Discounts: Veterans Day 2025

News

Federal Shutdown Brings Washington To A Standstill, Disrupting Lives Nationwide

Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025
72 Items
Obituaries

Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025

15 Items
News

Happy Veterans Day! 15 Famous Black Folks Who Served In The Military

Midday Buzz with Vic Jagger
Entertainment

Midday Buzz: Nostalgia, Scandals & Surprises

Love and R&B White Blackground
Entertainment

Love And R&B

Majic 102.3

Quick Links

Legal

Listen Live
Close