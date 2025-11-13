- Date/time: Jan 1, 12:00am
- Venue: GROCERY OUTLINE
- Address: 11705 BELTSVILLE DR, CALVERTON, MARYLAND
JOIN RADIO ONE DC FOR OUR RADIO ONE CARES: PACK THE TRUCK! WE’RE BRINGING THE COMMUNITY TOGETHER TO HELP OUR FURLOUGHED FAMILIES AND THOSE IN NEED FOR THE THANKSGIVING SEASON.
COME OUT WEDNESDAY, NOVEMBER 19, FROM 10 AM UNTIL 9 PM AT GROCERY OUTLINE IN BELTSVILLE, LOCATED AT 11705 BELTSVILLE DR, CALVERTON, MD, AS WE COLLECT CANNED GOODS, BOXED FOOD, AND WATER.
Radio One’s Pack the Truck was originally published on kysdc.com
More from Majic 102.3